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Из украинских семей в европейских странах забрали 430 детей

14:00 02.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыреста тридцать детей забрали службы опеки из украинских семей, находящихся за границей. Об этом сообщил глава Национальной социальной сервисной службы Украины Василий Луцик.

«По состоянию на конец июля 2024 года, у украинцев за рубежом изъяли 430 детей. „, — приводит его слова „Радио Свобода“ (признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций).

По словам Луцика, информацию о таких случаях служба получает как от дипломатических украинских учреждений, так и от самих родственников.

«Среди стран, где такие ситуации случаются чаще всего — Германия (122 ребенка), Польша (39), Норвегия и Испания (по 20).

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