Австрия в новой стратегии безопасности зафиксирует отказ от газа из РФ к 2027 г.
20:00 03.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правящая коалиция Австрии договорилась внести отказ от российского газа к 2027 году в новую стратегию безопасности республики. Об этом сообщает газета Kurier.
По последним оценкам, доля российского природного газа в австрийских трубопроводах составляет 80-90%, в прошлом году Австрия могла перечислить «Газпрому» около четырех миллиардов евро, пишет издание.
По мнению правительства республики, такая зависимость угрожает экономике. В случае прекращения поставок цены на газ для домохозяйств и промышленности вырастут. Этот риск нужно «смягчить за счет контролируемого отказа», считают в правительстве.
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