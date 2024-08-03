Американцев призвали покинуть Ливан на любом доступном авиарейсе
21:00 03.08.2024 Источник: Интерфакс
Гражданам США, планирующим покинуть Ливан из-за роста напряженности на Ближнем Востоке, следует сделать это на любых доступных авиарейсах, сообщили в субботу в американском посольстве в Бейруте.
"Мы призываем тех, кто планирует покинуть Ливан, забронировать любые доступные билеты, даже если рейс вылетает не немедленно или же если пункт назначения не вполне соответствует вашим предпочтениям", - говорится в заявлении посольства.
Американцам, не желающим покидать Ливан, посольство советует "подготовиться на случай экстренных ситуаций, а также - на случай, если придется в течение продолжительного времени укрываться дома".
НОВОСТИ
- 20:30 03.08.2024
- В Харькове демонтировали мемориальную доску борцам с фашизмом
- 20:00 03.08.2024
- Австрия в новой стратегии безопасности зафиксирует отказ от газа из РФ к 2027 г.
- 19:30 03.08.2024
- Деньги США не имели ничего общего с бюджетом Грузии — спикер парламента
- 19:00 03.08.2024
- Совместные учения ВС Китая, Мозамбика и Танзании проходят на востоке Африки
- 18:30 03.08.2024
- Все больше украинцев выступают за переговоры с РФ — исследование
- 18:00 03.08.2024
- В Берлине тысячи человек участвуют в демонстрации за мир и против поставок оружия
- 17:30 03.08.2024
- Союзники по НАТО попросили Польшу отозвать своего генерала из штаб-квартиры альянса
- 17:00 03.08.2024
- «Моссад» наняла агентов спецслужб Ирана для убийства Хании в Тегеране — СМИ
- 16:00 03.08.2024
- Микроавтобус взорван террористом-смертником на юге Сомали, погибли более 30 человек
- 15:00 03.08.2024
- Бах заявил о недопустимости травли проваливших гендерный тест спортсменок
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать