У Крымского моста со стороны Тамани снова скопилось более тысячи автомобилей
09:10 04.08.2024 Источник: Интерфакс
Проезда через досмотровый пункт на Крымском мосту со стороны Краснодарского края в воскресенье утром ожидают более тысячи автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.
"8:00. В очереди со стороны Тамани находится 1050 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", - говорится в сообщении. Уточняется, что очереди со стороны Керчи нет - она была устранена в субботу к 20:00.
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