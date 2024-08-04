У Крымского моста со стороны Тамани снова скопилось более тысячи автомобилей

09:10 Источник: Интерфакс

Проезда через досмотровый пункт на Крымском мосту со стороны Краснодарского края в воскресенье утром ожидают более тысячи автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"8:00. В очереди со стороны Тамани находится 1050 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", - говорится в сообщении. Уточняется, что очереди со стороны Керчи нет - она была устранена в субботу к 20:00.