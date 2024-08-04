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НОВОСТИ

Около 800 тыс. мужчин призывного возраста фактически «ушли в подполье» - депутат Рады

11:30 04.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 800 тыс. мужчин призывного возраста скрываются на Украине от мобилизации в армию. Такими подсчетами поделился председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

В интервью газете Financial Times он сказал, что эти люди фактически «ушли в подполье» — сменили место жительства и получают зарплату наличными.

По словам Наталухи, украинские компании уже потеряли около 10-20% работников из-за мобилизации и эмиграции из страны во время боевых действий, а еще больше людей могут уехать с Украины в том числе из-за регулярных отключений электричества. «Все больше и больше предприятий будут закрываться просто потому, что у них не будет достаточно ресурсов, чтобы продолжать работать <…>. Я не хочу звучать апокалиптически, но я бы сказал, что крайний срок — конец сентября», — добавил депутат.

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