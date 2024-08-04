США отправили на Ближний Восток эскадрилью истребителей F-22 - СМИ

15:35 Источник: Интерфакс

Американские ВВС направляют на Ближний Восток на фоне угрозы иранского удара по Израилю эскадрилью стелс-истребителей пятого поколения F-22 Raptors, сообщил журнал Air And Space Forces Magazine, ссылаясь на информированный источник. Место базирования в регионе не раскрывается