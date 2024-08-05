ЕС фактически признал смену власти в Бангладеш
21:20 05.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ЕС фактически признал смену власти в Бангладеш, заявив, что после обращения к нации командующего армией страны Вакер-Уз-Замана «жизненно важно провести организованную и мирную передачу власти» следующему демократически избранном правительству. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
«Евросоюз внимательно следит за разворачивающимися в Бангладеш событиями. После обращения командующего армией страны генерала Вакер-Уз-Замана ЕС призывает к спокойствию и сдержанности. Жизненно важно провести организованную и мирную передачу власти демократически избранному правительству», — говорится в заявлении.
В нем подчеркивается, что ЕС «опечален гибелью людей в ходе протестов в последние дни». «Мы приняли к сведению заверения генерала Вакер-Уз-Замана, что ситуация будет разрешена мирным путем и что все незаконные убийства будут беспристрастно расследованы», — подчеркивается в заявлении Борреля.
Жертвами протестов в столице Бангладеш с утра понедельника стали по меньшей мере 56 человек. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на полицию и медиков. По имеющимся данным, около 100 человек попали в больницы. Общее число погибших в ходе протестов с июля превысило 300. В то же время телеканал India Today со ссылкой на неофициальные источники отмечает, что количество жертв может составлять от 1 тыс. до 1,4 тыс.
Толпы протестующих по-прежнему остаются на улицах Дакки и других городов, несмотря на то, что премьер-министр Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну. Армия Бангладеш временно взяла управление страной в свои руки, пообещав прекратить стрельбу и призвав граждан соблюдать порядок.
В ближайшее время в Бангладеш планируется сформировать временное правительство.
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