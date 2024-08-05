0
0
151
НОВОСТИ

ЕС фактически признал смену власти в Бангладеш

21:20 05.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС фактически признал смену власти в Бангладеш, заявив, что после обращения к нации командующего армией страны Вакер-Уз-Замана «жизненно важно провести организованную и мирную передачу власти» следующему демократически избранном правительству. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«Евросоюз внимательно следит за разворачивающимися в Бангладеш событиями. После обращения командующего армией страны генерала Вакер-Уз-Замана ЕС призывает к спокойствию и сдержанности. Жизненно важно провести организованную и мирную передачу власти демократически избранному правительству», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что ЕС «опечален гибелью людей в ходе протестов в последние дни». «Мы приняли к сведению заверения генерала Вакер-Уз-Замана, что ситуация будет разрешена мирным путем и что все незаконные убийства будут беспристрастно расследованы», — подчеркивается в заявлении Борреля.

Жертвами протестов в столице Бангладеш с утра понедельника стали по меньшей мере 56 человек. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на полицию и медиков. По имеющимся данным, около 100 человек попали в больницы. Общее число погибших в ходе протестов с июля превысило 300. В то же время телеканал India Today со ссылкой на неофициальные источники отмечает, что количество жертв может составлять от 1 тыс. до 1,4 тыс.

Толпы протестующих по-прежнему остаются на улицах Дакки и других городов, несмотря на то, что премьер-министр Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну. Армия Бангладеш временно взяла управление страной в свои руки, пообещав прекратить стрельбу и призвав граждан соблюдать порядок.

В ближайшее время в Бангладеш планируется сформировать временное правительство.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:40 05.08.2024
Аргентинская сторона угрожала отнять детей у российских разведчиков Дульцевых
0
9
22:00 05.08.2024
С февраля 2022 года Киев получил от Запада более $93 млрд на поддержку бюджета
0
105
20:40 05.08.2024
В офисе президента Украины признали, что у бойцов ВСУ на фронте накопилась усталость
0
206
20:00 05.08.2024
Планы будущих наступательных операций армии Израиля готовы — командующий офицер
0
237
19:20 05.08.2024
В Таджикистане будут обучать отправляющихся в РФ трудовых мигрантов русскому языку
0
257
18:40 05.08.2024
Китай испытал поезд на магнитной подушке, развивающий скорость до 1 тыс. км/ч
0
405
18:00 05.08.2024
Число трудовых мигрантов из Таджикистана в первом полугодии 2024 года сократилось на 16%
0
374
17:32 05.08.2024
США вывели войска с последней базы в Нигере — NYT
0
375
17:12 05.08.2024
Ушедшая в отставку премьер Бангладеш Шейх Хасина попросила убежище в Великобритании — СМИ
0
378
17:00 05.08.2024
Эрдоган обвинил страны Запада в соучастии в преступлениях, совершаемых Израилем в Газе
0
403

Возврат к списку