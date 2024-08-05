С февраля 2022 года Киев получил от Запада более $93 млрд на поддержку бюджета
22:00 05.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны — союзницы Украины и международные финансовые организации с февраля 2022 года предоставили Киеву $93,5 млрд в целях поддержки бюджета. Об этом сообщило украинское министерство финансов.
«Международная помощь составила уже $93,5 млрд, привлеченные средства от размещения облигаций внутреннего государственного займа — $30,5 млрд», — говорится в сообщении ведомства в соцсети.
Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В этом году он составит $43,9 млрд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо «развивать внутренние ресурсы для самофинансирования». Член комитета Верховной рады по бюджету Павел Фролов заявлял, что у Украины самый большой дефицит бюджета в мире, ее расходы на фоне боевых действий вдвое больше, чем доходы.
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