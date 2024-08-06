Премьер Японии, вспоминая Хиросиму, утверждал, что РФ угрожает ядерным оружием

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на памятной церемонии в Мемориальном парке мира в Хиросиме по случаю 79-й годовщины американской атомной бомбардировки, в очередной раз изложил версию, согласно которой Россия якобы угрожает применением ядерного оружия.

«Ситуация с ядерным разоружением становится все сложнее в свете угроз применения Россией атомного оружия», — утверждал он, выразив уверенность в том, что раскол в международном сообществе по вопросу такого разоружения усиливается. В то же время глава правительства пообещал, что Япония, будучи единственной в мире страной, пострадавшей от атомной бомбардировки, продолжит делать все возможное для «достижения мира без ядерного оружия» и намерена играть роль моста в диалоге между ядерными и неядерными государствами.

Японские официальные лица, включая Кисиду, регулярно выступают с критикой действий РФ на Украине, периодически повторяя тезис о «недопустимости применения и угроз применения Россией ядерного оружия».