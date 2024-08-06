Заболеваемость ковидом в РФ выросла на 28,2% за неделю

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость ковидом за прошедшую неделю увеличилась в России на 28,2%, а число госпитализаций снизилось на 0,6%. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 29 субъектах РФ, заболеваемости — в 58 регионах страны.

По данным штаба, за неделю выздоровели 7 785 человек, зараженных ковидом, что на 7,5% больше по сравнению с показателем неделей ранее, 10 человек умерли.