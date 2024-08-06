Заболеваемость ковидом в РФ выросла на 28,2% за неделю
12:05 06.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заболеваемость ковидом за прошедшую неделю увеличилась в России на 28,2%, а число госпитализаций снизилось на 0,6%. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Увеличение числа госпитализаций произошло в 29 субъектах РФ, заболеваемости — в 58 регионах страны.
По данным штаба, за неделю выздоровели 7 785 человек, зараженных ковидом, что на 7,5% больше по сравнению с показателем неделей ранее, 10 человек умерли.
НОВОСТИ
- 12:32 06.08.2024
- Путин поручил к осени выделить средства на научные центры мирового уровня
- 12:20 06.08.2024
- Индия призвала военных Бангладеш нормализовать ситуацию в стране
- 12:17 06.08.2024
- Сбер запустил секцию межбанковской конверсии – Сбер ПУЛ в SberCIB Terminal
- 12:00 06.08.2024
- План по доходам бюджета РФ в 2024 г. будет выполнен — глава ФНС
- 11:32 06.08.2024
- На востоке Украины неизвестные подожгли электроподстанцию
- 11:20 06.08.2024
- Зеленский заявил, что хочет до конца года подготовить базу для завершения конфликта
- 11:05 06.08.2024
- Коалиция Орбана в ЕП может затруднить для ЕС оказание помощи Украине — Politico
- 11:00 06.08.2024
- Экономика России развивается быстрее, чем прогнозировалось — Мишустин
- 11:00 06.08.2024
- Запад не хочет финансировать восстановление Украины — WSJ
- 10:32 06.08.2024
- Иран ведет подготовку к нанесению удара по Израилю в ближайшие дни, утверждает WSJ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать