Путин поручил к середине августа создать механизм списания долгов регионов РФ
13:00 06.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России вместе с профильной комиссией Госсовета должно к 15 августа создать механизм списания — или восстановления при необходимости — задолженности российских регионов по бюджетным кредитам к 15 августа. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, оно опубликовано на сайте Кремля.
Среди необходимых к утверждению параметров — «особый порядок списания задолженности для субъектов Российской Федерации, значение уровня расчетной бюджетной обеспеченности которых до выравнивания не превышал 0,65», о котором заявлял на совместном заседании совета по нацпроектов и профильных комиссий Госсовета глава одной из таких комиссий — «Экономика и финансы» — губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
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