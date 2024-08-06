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Путин поручил к середине августа создать механизм списания долгов регионов РФ

13:00 06.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России вместе с профильной комиссией Госсовета должно к 15 августа создать механизм списания — или восстановления при необходимости — задолженности российских регионов по бюджетным кредитам к 15 августа. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, оно опубликовано на сайте Кремля.

Среди необходимых к утверждению параметров — «особый порядок списания задолженности для субъектов Российской Федерации, значение уровня расчетной бюджетной обеспеченности которых до выравнивания не превышал 0,65», о котором заявлял на совместном заседании совета по нацпроектов и профильных комиссий Госсовета глава одной из таких комиссий — «Экономика и финансы» — губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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