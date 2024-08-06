США аннулировали визу бывшего премьер-министра Бангладеш — ТВ

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты аннулировали американскую визу бывшего премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал New18.

Американская виза Шейх Хасины была аннулирована на фоне сообщений о том, что западные страны, включая США, добивались ее отстранения от власти, отметил телеканал.

В понедельник на фоне беспорядков Шейх Хасина подала в отставку и покинула свою страну, протестующие взяли штурмом ее резиденцию, в стране начались массовые поджоги и грабежи. Командующий армией республики Вакер-Уз-Заман сообщил о формировании временного правительства, призвав граждан соблюдать порядок.