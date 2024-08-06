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НОВОСТИ

Администрация США намерена ввести ограничение на китайское ПО для автомобилей - СМИ

20:50 06.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена намерена ввести рестрикции в отношении разработанного в Китае программного обеспечения для автомобилей. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его сведениям, американские власти намерены уже в августе предложить ограничения на реализацию китайского ПО для автомобилей. Ограничения также будут распространяться на использование и тестирование технологий автопилотирования.

Как указывает агентство, рестрикции будут призваны оградить китайские компании от сбора данных о водителях в США, помимо этого меры будут сдерживать автопроизводителей КНР от увеличения своей доли на американском рынке.

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