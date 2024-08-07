09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка украинских войск в поселке Нью-Йорк (Новгородское — прим. ТАСС) на горловском направлении в ДНР попала в клещи, сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Нью-Йорк находится в клещах, соединения ВСУ в населенном пункте не в лучшем положении», — сказал собеседник агентства.

Он считает, что на этом участке фронта ВСУ оказались в критическом положении.