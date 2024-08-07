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ФШР временно отстранила дагестанскую шахматистку Абакарову от участия во всех турнирах

15:00 07.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федерация шахмат России (ФШР) временно отстранила дагестанскую шахматистку Амину Абакарову от участия во всех соревнованиях под эгидой организации. Об этом заявил президент ФШР Андрей Филатов, комментарий которого приводит пресс-служба федерации.

«Федерация шахмат России временно отстраняет дагестанскую шахматистку Амину Абакарову от участия во всех соревнованиях, проходящих под эгидой ФШР, до заключения правоохранительных органов, на основании которого будет принято окончательное решение, вплоть до пожизненной дисквалификации», — заявил Филатов.

В среду Telegram-канал Baza сообщил, что во время турнира Умайганат Османову пытались отравить, разлив ртуть рядом с ее шахматной доской. Османова почувствовала себя плохо.

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