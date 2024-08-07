Индексация пенсий работающим пенсионерам будет проводиться в два этапа — Соцфонд
16:32 07.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индексация пенсий работающим пенсионерам будет проводиться Соцфондом ежегодно два раза в год, начиная с 1 февраля 2025 года она будет проиндексирована целиком, с 1 апреля повышение затронет только страховую часть. Об этом сообщается на сайте Соцфонда.
В Соцфонде напомнили, что закон об индексации пенсий работающим пенсионерам вступит в силу с 1 января 2025 года. Но непосредственно сама индексация состоится с 1 февраля 2025 года, и далее ежегодно.
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