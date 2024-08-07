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НОВОСТИ

РФ и Китай пойдут по пути облегчения визового режима для туристов — посольство КНР

17:40 07.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Китай намерены упростить визовый режим для поездок туристов между странами. Об этом заявил ТАСС советник-посланник по культуре посольства Китая в РФ Фэн Литао.

«Эта тенденция [облегчения визового режима], я думаю, ясная, далее будет легче и легче для наших туристов», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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