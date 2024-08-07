Белый дом просит Украину предоставить данные об атаке ВСУ на Курскую область
18:20 07.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация Соединенных Штатов просит украинские власти предоставить данные о массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины на Курскую область. Об этом заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Его попросили прокомментировать атаку ВСУ на Курскую область. «Ничего не изменилось в нашей политике в отношении поддержки или поощрения ударов или атак [ВСУ] по территории России, за пределами, конечно, того, что мы разрешили им делать в прошлом с помощью поставляемых США вооружений, а именно наносить удары по непосредственным угрозам по ту сторону границы. И последнее, что я хотел бы добавить, — это то, что мы, как вы могли ожидать, обратились к нашим украинским коллегам, чтобы получше понимать [ситуацию в Курской области]», — ответил представитель Белого дома.
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