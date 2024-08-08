Российские С-400 могут быть интегрированы в турецкий «Железный купол» — СМИ
11:00 08.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция может интегрировать приобретенные у России зенитно-ракетные комплексы С-400 в создаваемую систему ПВО «Железный купол». Об этом сообщает проправительственная газета Hurriyet.
По итогам заседания исполкома турецкого оборонпрома, которое состоялось 6 августа под председательством президента Тайипа Эрдогана, сообщил телеканал TRT Haber, стало известно, что в Турции создается многоуровневая система противовоздушной обороны «Железный купол» с использованием искусственного интеллекта.
«ЗРК С-400 также могут быть включены в эту систему. Поскольку это наша национальная система, мы можем подключить к ней и С-400», — приводит издание высказывания аналитика по вопросам обороны и безопасности Турана Огуза.
Власти Турции ранее сообщали, что в «Железный купол» будут включены комплексы различного назначения отечественных разработок. По данным портала SavunmaSanayiST, специализирующегося на проблематике ВПК, турецкая система ПВО создается компанией Aselsan. Уже начаты тестовые испытания системы, в которую будут интегрированы в том числе такие комплексы ПВО, как Korkut, Hisar-A, Siper.
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