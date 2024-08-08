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НОВОСТИ

Су-34 уничтожили ударами ФАБ-500 бронетехнику ВСУ в Курской области

13:32 08.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские истребители Су-34 уничтожили ударами авиационных бомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) бронетехнику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

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