Су-34 уничтожили ударами ФАБ-500 бронетехнику ВСУ в Курской области
13:32 08.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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