События в Курской области никак не повлияют на поддержку Киева Евросоюзом — Стано

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

События в Курской области никак не повлияют на поддержку Киева Евросоюзом, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Наша позиция определена рядом решений Европейского совета, и она остается неизменной с февраля 2022 года: это полная поддержка Украины и ее военных усилий <…>: она включает политическую, финансовую, дипломатическую и военную помощь, и в этом ничего не изменилось», — заявил он, отвечая на вопрос, как изменят украинские удары по территории России позицию Евросоюза.

«Право защищать себя включает также право наносить удары по противнику на его территории», — добавил Стано.