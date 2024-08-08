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ВС РФ поразили цеха сборки беспилотных летательных аппаратов ВСУ

15:12 08.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные в ходе спецоперации поразили за сутки цеха сборки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам сборки беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 164 районах», — говорится в сообщении.

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