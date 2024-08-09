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НОВОСТИ

Потери ВСУ на курском направлении за все время составили до 945 военных

12:32 09.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за все время действий на курском направлении потеряли до 945 военных и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков и 17 бронетранспортеров, сообщили в Минобороны РФ.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков, 17 бронетранспортеров, 6 боевых машин пехоты, 67 боевых бронированных машин, а также 12 автомобилей, 2 самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса „Бук М1“ и 3 орудия полевой артиллерии», — сообщили там.

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