12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за все время действий на курском направлении потеряли до 945 военных и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков и 17 бронетранспортеров, сообщили в Минобороны РФ.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков, 17 бронетранспортеров, 6 боевых машин пехоты, 67 боевых бронированных машин, а также 12 автомобилей, 2 самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса „Бук М1“ и 3 орудия полевой артиллерии», — сообщили там.