Армия Израиля уничтожила многоуровневый туннель длиной в 3 км в центре Газы
15:00 09.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильские военные обнаружили и уничтожили многоуровневый подземный туннель длиной около 3 км в центральной части сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
По ее данным, туннель имел «несколько ответвлений», в нем были оборудованы «несколько укрепленных комнат для длительного пребывания» боевиков.
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