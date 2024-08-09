Армия Израиля уничтожила многоуровневый туннель длиной в 3 км в центре Газы

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные обнаружили и уничтожили многоуровневый подземный туннель длиной около 3 км в центральной части сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее данным, туннель имел «несколько ответвлений», в нем были оборудованы «несколько укрепленных комнат для длительного пребывания» боевиков.