Великобритания ввела санкции против белорусского ОПК

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания ввела санкции в отношении оборонно-промышленного комплекса Белоруссии и руководителей ряда исправительных колоний республики. Об этом говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

Ограничительные меры были распространены на Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин и предприятия «СтанкоГомель» и «Рухсервомотор».