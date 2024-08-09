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НОВОСТИ

Великобритания ввела санкции против белорусского ОПК

15:32 09.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания ввела санкции в отношении оборонно-промышленного комплекса Белоруссии и руководителей ряда исправительных колоний республики. Об этом говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

Ограничительные меры были распространены на Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин и предприятия «СтанкоГомель» и «Рухсервомотор».

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