17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери ВСУ за неделю в зоне ответственности всех российских группировок войск превысили 13 тысяч человек убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны РФ.

Группировка «Север» за неделю довела количество потерь у противника до 945 на курском направлении и до 1 650 на волчанском и липцовском, группировка «Запад» — до 3 260, «Юг» — 4 240, «Центр» — 2 520, «Восток» — 760 и «Днепр» — 550. Таким образом, общее количество составило до 13 925 военных.