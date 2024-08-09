Общие потери ВСУ за неделю составили около 13 925 военных
17:00 09.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потери ВСУ за неделю в зоне ответственности всех российских группировок войск превысили 13 тысяч человек убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны РФ.
Группировка «Север» за неделю довела количество потерь у противника до 945 на курском направлении и до 1 650 на волчанском и липцовском, группировка «Запад» — до 3 260, «Юг» — 4 240, «Центр» — 2 520, «Восток» — 760 и «Днепр» — 550. Таким образом, общее количество составило до 13 925 военных.
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