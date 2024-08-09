Бах назвал Олимпиаду в Париже «историей любви»
18:00 09.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Олимпийские игры в Париже можно назвать историей любви, спортсмены и болельщики влюблены в эти соревнования. Об этом журналистам заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
«Думаю, что Олимпийские игры в Париже в 2024 году — это история любви. Спортсмены, французы и болельщики по всему миру влюблены в эти Игры», — сказал Бах.
НОВОСТИ
- 17:32 09.08.2024
- Доля нацвалют в расчетах России и Азербайджана превысила 70% — Оверчук
- 17:12 09.08.2024
- Мали потребовала от посла Швеции покинуть страну — малийский МИД
- 17:00 09.08.2024
- Общие потери ВСУ за неделю составили около 13 925 военных
- 16:32 09.08.2024
- Детей из реабилитационного центра в Курской области эвакуируют из-за обстрелов ВСУ
- 16:12 09.08.2024
- Восточная Европа из-за нехватки живой силы не готова к возможному конфликту с РФ — Reuters
- 16:00 09.08.2024
- ХАМАС потребовало освободить одного из лидеров ФАТХ и главу НФОП для сделки с Израилем
- 15:32 09.08.2024
- Великобритания ввела санкции против белорусского ОПК
- 15:12 09.08.2024
- Состояние семьи миллиардера Амбани составляет почти 10% ВВП Индии — банк
- 15:00 09.08.2024
- Армия Израиля уничтожила многоуровневый туннель длиной в 3 км в центре Газы
- 14:32 09.08.2024
- Семь украинских ракет сбиты над Курской областью
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать