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Бах назвал Олимпиаду в Париже «историей любви»

18:00 09.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Олимпийские игры в Париже можно назвать историей любви, спортсмены и болельщики влюблены в эти соревнования. Об этом журналистам заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

«Думаю, что Олимпийские игры в Париже в 2024 году — это история любви. Спортсмены, французы и болельщики по всему миру влюблены в эти Игры», — сказал Бах.

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