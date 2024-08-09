Бах назвал Олимпиаду в Париже «историей любви»

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Олимпийские игры в Париже можно назвать историей любви, спортсмены и болельщики влюблены в эти соревнования. Об этом журналистам заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

«Думаю, что Олимпийские игры в Париже в 2024 году — это история любви. Спортсмены, французы и болельщики по всему миру влюблены в эти Игры», — сказал Бах.