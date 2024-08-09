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В Госдуме исключили возможность новой мобилизации в РФ из-за нападения на Курскую область

19:20 09.08.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме исключили возможность новой мобилизации в РФ на фоне событий в Курской области. У страны достаточно сил, чтобы достичь «всех целей». Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил член комитета нижней палаты парламента по обороне Виктор Заварзин.

«Нет, такой вопрос не стоит. У нас достаточно сил, у нас контрактников под 700 тысяч. Я считаю, что это нормально. Пока не стоит такой вопрос, такой цели не ставится. У нас достаточно сил, там уже есть успехи, работает наша авиация. В ближайшее время мы должны достичь всех целей, которые доложил начальник Генерального штаба».

Ранее в МЧС РФ сообщили, что обстановка в Курской области отнесена к ЧС федерального характера.

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