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В Бразилии объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе в штате Сан-Паулу

09:20 10.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил трехдневный траур в стране в связи с катастрофой самолета в штате Сан-Паулу, в которой погиб 61 человек.

«В память о 61 жертве трагического инцидента в Виньеду объявляем официальный траур в стране на 3 дня», — написал он на своей странице в соцсети X. Также он опубликовал текст указа об объявлении траура.

Как ранее сообщил портал G1 со ссылкой на заявление авиакомпании Voepass, которой принадлежал потерпевший крушение неподалеку от населенного пункта Виньеду самолет ATR-72, на его борту находились 57 пассажиров и четыре члена экипажа. В опубликованном авиакомпанией списке находившихся на борту пассажиров значатся 57 человек. Еще четверо были членами экипажа. Ранее сообщалось, что на борту находились 62 человека.

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