Белоруссия может поставить вопрос о целесообразности диппредставительства Украины в стране

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия может поставить вопрос о целесообразности дальнейшего присутствия в Минске диппредставительства Украины в случае, если оно не сможет влиять на предотвращение провокаций. Об этом в белорусском МИД заявили поверенной в делах Украины Ольге Тимуш, вызванной туда в связи с залетом с украинской территории беспилотных летательных аппаратов.

«Особо было указано на то, что, если дипломатическое представительство Украины в Беларуси не сможет влиять на предотвращение таких провокаций, белорусской стороной будет поставлен вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске», — говорится в сообщении пресс-службы белорусского дипломатического ведомства.