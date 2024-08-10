Белоруссия может поставить вопрос о целесообразности диппредставительства Украины в стране
19:40 10.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия может поставить вопрос о целесообразности дальнейшего присутствия в Минске диппредставительства Украины в случае, если оно не сможет влиять на предотвращение провокаций. Об этом в белорусском МИД заявили поверенной в делах Украины Ольге Тимуш, вызванной туда в связи с залетом с украинской территории беспилотных летательных аппаратов.
«Особо было указано на то, что, если дипломатическое представительство Украины в Беларуси не сможет влиять на предотвращение таких провокаций, белорусской стороной будет поставлен вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске», — говорится в сообщении пресс-службы белорусского дипломатического ведомства.
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