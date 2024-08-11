Владимир Соловьев встретился с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

14:20

Московский Единый пункт отбора на военную службу по контракту посетил телеведущий Владимир Соловьев. По его словам, он побывал в пункте уже не в первый раз. «С каждым разом видна большая работа. Во-первых, блестяще организована логистика, очень важно, что сколько бы ни пришло людей, они четко знают куда им идти и что им делать, о них заботятся», – заявил телеведущий.

По его словам, после начала боевых действий в Курской области количество желающий подписать контракт выросло. «Для наших людей это не только вопрос материального вознаграждения, но и в первую очередь, отношение к Родине, и то, что сейчас пошли ребята молодые, то есть до 30 лет – это очень важно. Казалось, что сначала воевало наше поколение, то есть плюс-минус 60 и было ощущение, что есть разрыв поколений», – заявил Соловьев.

Как уже сообщала «Независимая газета», Единый пункт отбора на военную службу по контракту действует в Москве с апреля 2023 года. Он работает по адресу ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1 по будним дням с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00.

Информацию о прохождении службы по контракту и форматах поддержки военнослужащих и их семей можно получить на горячей линии по номеру 117, а также при помощи чат-бота @MskContract_bot Telegram.