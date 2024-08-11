Поддубный дал свое первом после ранения интервью

16:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военный корреспондент Евгений Поддубный в своем первом после ранения интервью заявил, что отчаянно хотел жить в момент удара по его машине. Фрагмент интервью опубликовал журналист ВГТРК Евгений Попов в своем телеграм-канале.



«Помню, что в машине был огонь, помню, что по машине выстрелили, помню, что отчаянно хотел жить», — сказал военкор.



Поддубный 7 августа получил множественные ранения в Курской области у границы с Украиной, где идут бои с формированиями ВСУ. Врачи оценили его состояние как тяжелое, но стабильное. 8 августа журналист был доставлен для лечения в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.





