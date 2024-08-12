Губернатор Белгородской области объявил об эвакуации из Краснояружского района
10:00 12.08.2024 Источник: РБК
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков объявил о перемещении людей из Краснояружского района области.
«У нас тревожное утро. Активность врага на границе Краснояружского района. <...> Для того чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места», — сказал он.
Поселок Красная Яруга находится рядом с Курской областью, недалеко от Суджи. РБК
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