Губернатор Белгородской области объявил об эвакуации из Краснояружского района

10:00 Источник: РБК

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков объявил о перемещении людей из Краснояружского района области.

«У нас тревожное утро. Активность врага на границе Краснояружского района. <...> Для того чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места», — сказал он.

Поселок Красная Яруга находится рядом с Курской областью, недалеко от Суджи. РБК

