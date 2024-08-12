«Хезболлах» нанесла ракетный удар по командному пункту армии Израиля в приграничном районе

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отряды шиитской милиции «Хезболлах» нанесли удар реактивными снарядами по командному пункту Армии обороны Израиля в пограничном районе Гаатон на севере страны. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его данным, в результате атаки был обстрелян штаб 146-й дивизии израильских войск.