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НОВОСТИ

Военные РФ за неделю отбили свыше 20 контратак ВСУ на рубежах ЛНР — Марочко

11:00 12.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие за минувшую неделю отбили более 20 попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) проникнуть на территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, силы РФ уничтожили при этом более 9 тыс. украинских солдат и иностранных наемников.

«Анализ хода ведения СВО на рубежах ЛНР за истекшую неделю. <…> С 3 по 9 августа 2024 года подразделениями группировок „Север“, „Юг“ и „Запад“ отражено 23 контратаки противника, отмечается значительное снижение активности противника. Потери вооруженных формирований Украины за отчетный промежуток времени составили около 9 150 украинских боевиков и наемников», — сказал он.

Марочко добавил, что за упомянутый период российские военнослужащие также уничтожили 19 танков, в том числе два Leopard, 125 орудий полевой артиллерии, 2 самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1», 20 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 31 полевой склад боеприпасов и 270 различных боевых машин противника.

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