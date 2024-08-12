Мишустин поручил пересмотреть критерии аварийности многоквартирных домов
11:05 12.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил пересмотреть критерии аварийности многоквартирных домов. Поручение по итогам стратегической сессии по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» опубликовано на сайте кабмина.
Изменения в закон, предусматривающие пересмотр этих критериев, до 31 декабря текущего года должны подготовить Минстрой, Минэкономразвития, Минфин и «Фонд развития территорий».
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