11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил пересмотреть критерии аварийности многоквартирных домов. Поручение по итогам стратегической сессии по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» опубликовано на сайте кабмина.

Изменения в закон, предусматривающие пересмотр этих критериев, до 31 декабря текущего года должны подготовить Минстрой, Минэкономразвития, Минфин и «Фонд развития территорий».