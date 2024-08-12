Минобороны РФ за время СВО избавились от «избыточной бюрократии» — Алиханов

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны РФ за время проведения специальной военной операции (СВО) избавилось от «избыточной бюрократии», что позволяет внедрять востребованные инновации за месяцы, тогда как раньше это занимало годы. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на пленарном заседании форума «Армия-2024».

«При этом раньше даже самые востребованные инновации внедрялись годами. Так были устроены регламенты Минобороны. Сейчас коллеги свои процедуры существенно упростили, убрали избыточную бюрократию и достижения инженерной мысли воплощаются в образцах за месяцы. Мы называем этот механизм оперативными опытно-конструкторскими работами. И если суммировать их с небольшими доработками, то промышленностью реализовано с начала СВО уже более восьми тысяч усовершенствований. Это касается как инноваций большого ОПК, так и небольших проектных команд, которые инициативно сформировались, чтобы внести свой вклад в победу», — сказал он.