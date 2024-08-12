0
0
97
НОВОСТИ

Минобороны РФ за время СВО избавились от «избыточной бюрократии» — Алиханов

16:00 12.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны РФ за время проведения специальной военной операции (СВО) избавилось от «избыточной бюрократии», что позволяет внедрять востребованные инновации за месяцы, тогда как раньше это занимало годы. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на пленарном заседании форума «Армия-2024».

«При этом раньше даже самые востребованные инновации внедрялись годами. Так были устроены регламенты Минобороны. Сейчас коллеги свои процедуры существенно упростили, убрали избыточную бюрократию и достижения инженерной мысли воплощаются в образцах за месяцы. Мы называем этот механизм оперативными опытно-конструкторскими работами. И если суммировать их с небольшими доработками, то промышленностью реализовано с начала СВО уже более восьми тысяч усовершенствований. Это касается как инноваций большого ОПК, так и небольших проектных команд, которые инициативно сформировались, чтобы внести свой вклад в победу», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
5415
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
5764
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
5282
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
5476
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
5400
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
5422
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
5394
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
5411
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
5349
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
5355

Возврат к списку