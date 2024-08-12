0
0
1
НОВОСТИ

Неизвестна судьба 2 тыс. человек на подконтрольной ВСУ части Курской области

16:32 12.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судьба порядка 2 тыс. человек Курской области, находящихся в 28 населенных пунктах под контролем противника, неизвестна, сообщил президенту России Владимиру Путину врио губернатора региона Алексей Смирнов по видео-конференц-связи.

«28 населенных пунктов находится как раз в этой зоне (подконтрольной ВСУ — прим. ТАСС), это порядка 2 тысяч человек, о судьбе которых мы не знаем», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 12.08.2024
Киевский режим атакует гражданских, переговоры с ним бессмысленны — Путин
0
113
16:00 12.08.2024
Минобороны РФ за время СВО избавились от «избыточной бюрократии» — Алиханов
0
125
15:32 12.08.2024
43% россиян не готовы платить больше 100 тыс. руб. в год за обучение ребенка в вузе
0
156
15:12 12.08.2024
Сейчас главная задача — выбить противника с территории РФ, заявил Путин
0
230
15:00 12.08.2024
КНР признала случайное повреждение газопровода Balticconnector китайским кораблем
0
218
14:32 12.08.2024
Украинский пленный рассказал, что ВСУ хотели дойти до Курска и Белгорода
0
267
14:12 12.08.2024
На Шпицбергене температура впервые превысила 20 градусов
0
236
14:00 12.08.2024
Польше потребуются годы на создание эффективных систем ПВО и ПРО — министр
0
259
13:32 12.08.2024
11 тыс. жителей Краснояружского района вывезены в связи с активностью ВСУ
0
275
13:20 12.08.2024
Страны БРИКС больше не придают большого значения доллару — индийский эксперт
0
311

Возврат к списку