Неизвестна судьба 2 тыс. человек на подконтрольной ВСУ части Курской области
16:32 12.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Судьба порядка 2 тыс. человек Курской области, находящихся в 28 населенных пунктах под контролем противника, неизвестна, сообщил президенту России Владимиру Путину врио губернатора региона Алексей Смирнов по видео-конференц-связи.
«28 населенных пунктов находится как раз в этой зоне (подконтрольной ВСУ — прим. ТАСС), это порядка 2 тысяч человек, о судьбе которых мы не знаем», — сказал он.
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