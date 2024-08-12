Неизвестна судьба 2 тыс. человек на подконтрольной ВСУ части Курской области

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судьба порядка 2 тыс. человек Курской области, находящихся в 28 населенных пунктах под контролем противника, неизвестна, сообщил президенту России Владимиру Путину врио губернатора региона Алексей Смирнов по видео-конференц-связи.

«28 населенных пунктов находится как раз в этой зоне (подконтрольной ВСУ — прим. ТАСС), это порядка 2 тысяч человек, о судьбе которых мы не знаем», — сказал он.