Летному составу ВВС Израиля запретили покидать страну на фоне ожидаемого удара Ирана

18:00 Источник: Интерфакс

Командующий Военно-воздушными силами Израиля генерал-майор Томер Бар запретил лётному составу покидать страну из-за возможного скорого удара Ирана по Израилю, сообщает в понедельник The Times of Israel.

В Армии обороны Израиля поясняют, что данное решение продиктовано новыми данными израильских военных насчет планов Ирана. Распоряжение касается исключительно кадровых военных и не коснется израильтян, служащих в ВВС по призыву.