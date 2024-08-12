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НОВОСТИ

Летному составу ВВС Израиля запретили покидать страну на фоне ожидаемого удара Ирана

18:00 12.08.2024 Источник: Интерфакс

Командующий Военно-воздушными силами Израиля генерал-майор Томер Бар запретил лётному составу покидать страну из-за возможного скорого удара Ирана по Израилю, сообщает в понедельник The Times of Israel.

В Армии обороны Израиля поясняют, что данное решение продиктовано новыми данными израильских военных насчет планов Ирана. Распоряжение касается исключительно кадровых военных и не коснется израильтян, служащих в ВВС по призыву.

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