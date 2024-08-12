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Смертность от онкологии среди мужчин вырастет почти вдвое к 2050 году - прогноз

19:20 12.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость раком и смертность от онкологии среди мужчин по всему мир возрастет почти вдвое к 2050 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования австралийских ученых, опубликованные в журнале Cancer Американского онкологического общества.

Согласно прогнозу, количество случаев рака среди мужчин возрастет на 84%, с 10,3 млн случаев в 2022 году до 19 млн в 2050 году. При этом смертность за этот период продемонстрирует почти двукратный рост на 93%: с 5,5 млн до 10,5 млн человек. Исследователи основывают свои прогнозы на статистике из 185 стран и территорий по 30 видам рака, выявленных в 2022 году.

По их данным, самым распространенным видом онкологии в 2050 году останется рак легких. При этом смертность от рака простаты покажет наибольший рост — на 136%. Ученые связывают эту тенденцию со старением мужского населения планеты и увеличением продолжительности жизни.

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