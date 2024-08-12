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НОВОСТИ

В штабе ЕР на выборах в МГД обсудили новые проекты поддержки участников СВО

20:56 12.08.2024

В общественном штабе «Единой России» в Москве состоялось обсуждение новых проектов поддержки бойцов специальной военной операции и граждан, живущих на новых территориях РФ. В ближайшие дни в зону спецоперации будет направлен очередной, 25-й гуманитарный конвой ЕР. В числе волонтеров с ним поедут и представители команды мэра Москвы. «Наша миссия в этой поездке состоит еще и в том, чтобы встретиться с активистами «Единой России» из Курска, Донецка, Токмака, Геническа и Железного Порта, - заявил глава исполкома московского городского отделения «Единой России» Максим Руднев. - Планируем обсудить форматы поддержки жителей регионов. По итогам поездки эти проекты также войдут в программу команды мэра».

По словам Руднева, московские единороссы оказывают помощь жителям новых регионов с первых дней СВО. Из российской столицы в зону спецоперации было направлено более 6 тыс. тонн гуманитарной помощи. Более 500 машин были снаряжены активистами районных и окружных отделений ЕР. Партия смогла оказать адресную поддержку 2000 семей, живущих в новых регионах России.

В поездке будут участвовать два участников команды мэра, недавно уже побывавшие в зоне СВО. В частности, координатор проекта «Безопасная столица» в Южном административном округе Александр Лиханов ранее посещал Херсонскую область. Директор Московского дома общественных организаций Алексей Лисовенко был в Токмаке. «В зоне СВО сейчас находятся много наших земляков, которые воюют, следят за правопорядком, восстанавливают разрушенные здания, мосты и дороги, строят укрепления, - сообщил он. - Нам важно встретиться с ними и собрать наказы для нашей программы по развитию Москвы, а также обсудить, какие проекты поддержки спецоперации принесут максимум пользы».

Гуманитарный конвой проедет по территориям Курской области, Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей. Горожане собрали более 40 тонн гуманитарных грузов. Это новая техника, средства связи и радиоэлектронной борьбы, коптеры, мотоциклы, багги, материалы для строительства укреплений. Всего за время СВО московские единороссы собрали и доставили уже более 6 тыс. тонн грузов гуманитарного назначения.

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