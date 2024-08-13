ВСУ несут большие потери на курском направлении — Алаудинов

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска на курском направлении несут большие потери, ежедневно уничтожается очень большое количество личного состава противника. Об этом ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Ежедневно уничтожается очень большое количество личного состава противника. Противник действительно несет большие потери», — сказал он.