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НОВОСТИ

Украина, вероятнее всего, обладает «грязной бомбой» — глава войск РХБЗ

15:12 13.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина с высокой долей вероятности уже создала «грязную бомбу». Об этом заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

«Грязная бомба», <…> секреты не будем раскрывать. На самом деле, это не так сложно. Я думаю, у них есть она», — сказал он телеканалу «Звезда» на полях форума «Армия-2024».

Кириллов добавил, что отравляющие вещества, уже применяемые ВСУ, могли быть синтезированы только в США — промышленность других стран на это не рассчитана.

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