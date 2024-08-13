Украина, вероятнее всего, обладает «грязной бомбой» — глава войск РХБЗ
15:12 13.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина с высокой долей вероятности уже создала «грязную бомбу». Об этом заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.
«Грязная бомба», <…> секреты не будем раскрывать. На самом деле, это не так сложно. Я думаю, у них есть она», — сказал он телеканалу «Звезда» на полях форума «Армия-2024».
Кириллов добавил, что отравляющие вещества, уже применяемые ВСУ, могли быть синтезированы только в США — промышленность других стран на это не рассчитана.
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