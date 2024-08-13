России нужно увеличить число пусков с космодромов до 56 в год к 2030 году - Мантуров

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество спутников орбитальных группировок необходимо увеличить до 1,2 тыс. единиц до 2030 года, число пусков с российских космодромов — до 56 в год. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на стратегической сессии «Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 года».

«В горизонте до 2030 года нам необходимо увеличить количество спутников орбитальных группировок до 1 200 единиц. Довести суммарное число пусков с российских космодромов до 56 в год», — сказал Мантуров.

При этом начать развертывание собственной орбитальной станции необходимо не позднее 2027 года.