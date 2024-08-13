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США и ЕС дали Украине «благословение» на атаку в Курской обоасти - Bloomberg

20:50 13.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и ЕС дали Украине «благословение» на атаку по территории России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, Киев обсуждал несколько вариантов атаки на Россию, прежде чем напасть на Курскую область 6 августа.

Как отмечается, США и ЕС дали Украине «благословение» на первое военное присутствие на российской земле с начала Второй мировой войны. При этом агентство указывает, что союзники по НАТО считают маловероятным, что Киеву удастся закрепиться на территории России.

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