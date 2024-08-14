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В ФРГ выдан ордер на арест украинца, подозреваемого в причастности к подрывам «Севпотоков»

09:20 14.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная прокуратура Германиии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на совместное расследование с телеканалом ARD и газетой Die Zeit.

По информации издания, речь идет о гражданине Украины, сотруднике школы подводного плавания Владимире Ц. В последнее время, как отмечает газета, он проживал в Польше. По имеющимся данным, сейчас он скрылся. Прокуратура ФРГ, как указывает издание, подозревает еще двух украинских инструкторов по дайвингу в причастности к диверсии на «Северных потоках», среди них есть женщина. Предполагается, что все трое могли быть частью экипажа парусной яхты «Андромеда», которая находится в центре внимания немецкого расследования.

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