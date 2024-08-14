Более 80% украинцев заявили об ухудшении экономической ситуации в стране
13:05 14.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 80% граждан Украины считают, что экономическая ситуация в стране ухудшилась за последний год, свидетельствуют данные опроса украинской социологической группы «Рейтинг».
По данным исследования, опубликованного на сайте группы, более 80% опрошенных заявили об ухудшении экономической ситуации, лишь 10% респондентов считают, что за последний год она не изменилась. Материальное положение семьи ухудшилось у 60%.
Кроме того, 64% респондентов считают, что на Украине ухудшилась политическая ситуация. При этом рост доли тех, кто отмечает изменения в худшую сторону политической ситуации, является наибольшим среди оценок всех сфер, за исключением материального положения.
Опрос проводился с 5 по 12 июля методом телефонного интервью. В исследовании приняли участие 2 тыс. респондентов, проживающих на подконтрольной Киеву территории Украины. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
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