Пять БПЛА перехвачено и уничтожено над Брянской областью

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили и перехватили над Брянской областью пять беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«14 августа текущего года около 16:10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области», — сказали там.