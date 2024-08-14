Пять БПЛА перехвачено и уничтожено над Брянской областью
17:12 14.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили и перехватили над Брянской областью пять беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
«14 августа текущего года около 16:10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области», — сказали там.
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