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Вопрос с пошлин ЕС на китайские электромобили Пекин поднимает в ВТО

19:40 14.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин запросил начало консультаций по разрешениям споров во Всемирной торговой организации (ВТО) из-за ввода Евросоюзом таможенных пошлин на ряд категорий китайских электромобилей. Соответствующее сообщение размещено на сайте этой международной структуры.

«Китай запросил проведение в ВТО консультаций с Европейским союзом по разрешениям споров в отношении расследования ЕС касательно [китайских] субсидий для импортируемых из Китая автомобилей с электронными батареями и последующего введения временных ответных пошлин на отдельные автомобили», — говорится в тексте.

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