Вопрос с пошлин ЕС на китайские электромобили Пекин поднимает в ВТО
19:40 14.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пекин запросил начало консультаций по разрешениям споров во Всемирной торговой организации (ВТО) из-за ввода Евросоюзом таможенных пошлин на ряд категорий китайских электромобилей. Соответствующее сообщение размещено на сайте этой международной структуры.
«Китай запросил проведение в ВТО консультаций с Европейским союзом по разрешениям споров в отношении расследования ЕС касательно [китайских] субсидий для импортируемых из Китая автомобилей с электронными батареями и последующего введения временных ответных пошлин на отдельные автомобили», — говорится в тексте.
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