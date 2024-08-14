Генерал Алаудинов: Количество вошедших на территорию Курской области, предположительно, около 12 тыс человек
20:10 14.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) заходили на территорию Курской области силами в 12 тысяч военных, среди них было много наемников, большая часть из которых уничтожена. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
«Количество вошедших на территорию, предположительно, около 12 тысяч человек. <…> Это оставшиеся части некоторых батальонов, бригад, которые были растянуты по всей линии фронта, их отовсюду поснимали и бросили сюда. И, конечно, вот как раз в контексте иностранного присутствия я хочу отметить, что очень много было иностранцев изначально. Везде слышалась польская речь, английская речь, французская речь», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».
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